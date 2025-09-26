９月２７日に行われる阪神競馬の平場レースから３頭をピックアップ。どの陣営も手応えを持って臨み、好走は十分にある。１Ｒテイエムパイロダンの前走は、４角最後方から脚を使って６着まで押し上げた。酒井は「もうひと追いほしい感じで走ったので、上積みはある。もう少し前に行ければ楽しみ」と期待した。混戦模様のここなら一発がありそうだ。３Ｒレッドアイスピアの初戦は３着。２番手につけるスピードは見せたが、勝負