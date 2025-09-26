元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が２６日までにＳＮＳを更新。同じく元ＡＫＢ４８の横山由依との２ショットを披露した。柏木は自身のインスタグラムに「若槻さんのブランドの展示会に由依ちゃんと行かせていただきました」とタレントの若槻千夏のブランドの展示会を訪れたことを報告。続けて「猫耳ダウンジャケットかわいすぎる〜クマタンとキティちゃんのコラボも私得すぎて即オーダーしちゃいました」とつづった。最後