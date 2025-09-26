俳優のオダギリジョーが２６日、都内で映画「ＴＨＥオリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！）このヤロウＭＯＶＩＥ」の初日舞台あいさつに出席した。ＮＨＫで放送された人気ドラマの劇場版。オダギリは脚本、監督、編集、出演の４役をこなした。公開初日を迎え「脚本を書いている時から考えると３、４年くらい時間を取られて、ようやく日の目を見ることになってうれしく思います」と笑顔。「（制作の上で）色々な方と共にしてきて、友