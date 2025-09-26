リアーナとエイサップ・ロッキーの間に、第3子となる女の子が誕生した。リアーナはインスタグラムを通じて、ロッキー・アイリッシュ・メイヤーズちゃんの誕生を発表。赤ちゃんを抱いた写真とともに、「ロッキー・アイリッシュ・メイヤーズ。2025年9月13日」とキャプションを添えた。 【写真】リアーナとエイサップ・ロッキー子供と一緒♡ 2020年に交際を開始