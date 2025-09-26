YouTubeに投稿されたのは、ペットサロンから帰ってきたワンコと先輩猫が6時間ぶりに再会した時の様子です。投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「2匹とも可愛い」「本当に仲良し」「優しい世界」といった声が寄せられています。 【動画：半日ペットサロンにいた犬→帰ると、心配していた同居猫が近づいてきて…まさかの『愛を感じる光景』】 ワンコがペットサロンに行ったら… ポメラニアンの「ポテチ」くんは、スコティ