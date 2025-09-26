¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-µð¿Í(26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)DeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤¬¡¢2²ó¤Ë2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£½ªÈ×¤«¤é¾õÂÖ¤ò¤¢¤²¤ëÌöÆ°¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î¤ËÆþ¤ê14¾¡4ÇÔ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ëDeNA¡£Ãæ¤Ç¤âÅû¹áÁª¼ê¤Ï8·î¤«¤é¾õÂÖ¤ò¤¢¤²ÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÅû¹áÁª¼ê¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Åû¹áÁª¼ê¤ÏÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤Î³°³ÑÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤¹¤¯¤¤¡¢¥ì