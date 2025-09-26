◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク）ソフトバンク・柳町達選手が2ランホームランを放ち、楽天に1点差まで迫りました。3点ビハインドで迎えた6回、先頭の栗原陵矢選手がセンター前にヒットを放ち出塁します。続く山川穂高選手は見逃し三振に倒れましたが、1アウト1塁の場面で打席には柳町選手。2番手・宋家豪投手の3球目をうまく捉えると、バックスクリーンへの2ランホームランを放ちました。試合