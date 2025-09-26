SNSで知り合った女子中学生に現金をわたして性的な行為をしたなどとして、新潟市の中学校教諭の男が児童買春などの疑いで逮捕されました。児童買春などの疑いで逮捕されたのは、新潟市南区の白根第一中学校に勤める教諭・中村岳容疑者（36）です。中村容疑者はことし2月、東京都内のホテルで神奈川県に住む女子中学生に現金をわたして性的な行為をし、その様子を撮影したなどの疑いがもたれています。女子中学生とはSNSで知り合っ