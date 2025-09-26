¥È¥é¥Ù¥í¥«¡ÊTraveloka¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½©¤ÎÁá³ä¥»¡¼¥ë¡×¤ò10·î1Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£Âç´Ú¹Ò¶õ¤ÈZIPAIR Tokyo¤Î¹Ò¶õ·ô¤ò3,000±ß³ä°ú¤È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ºÇÂçÈ¾³Û¡¢Á´°÷¤â¤é¤¨¤ë1,000±ßÊ¬¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÇÁ´°÷¤Ë200Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¿·µ¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÇÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë2,000Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢9·î24Æü¤«¤é10·î28Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£