¸â»Ô³÷´¢Ä®¤Îº½ÉÍ¤Ç¡ÖÀ¸¤­¤¿²½ÀÐ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥«¥Ö¥È¥¬¥Ë¤Î»ºÍñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ÜÀß¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£µÜÏÆ¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ö¤³¤ì¤¬¥«¥Ö¥È¥¬¥Ë¤ÎÍñ¤Ç¤¹¤Í¡×¢£¸â»Ô³÷´¢B¡õG³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿ーÃÓÅÄÀµÉÒ ½êÄ¹¡Ö»ºÍñ¤·¤Æ¤«¤éÂçÂÎ40Æü¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¿ôÆü¤Ç¤É¤ó¤É¤óÕÛ²½¤·»Ï¤á¤Æ¤â¤¦È¾Ê¬¤°¤é¤¤»Ò¤É¤â¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¢£µÜÏÆ¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¢£¸â»Ô³÷´¢B¡õG³¤ÍÎ¥»¥ó¥¿ー