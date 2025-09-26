佐藤恵子氏（資料写真）逗子市議の佐藤恵子氏（無会派）が有権者に飲食を振る舞い、政治資金収支報告書に記載しなかった問題で、佐藤氏が昨年１２月に行われた後援会主催の懇親会で「ゲーム」と称してバッグやワインなどの景品を出席者に配っていたことが２６日、関係者の話で分かった。同市議会は同日の本会議で「市議会の品位と名誉を損ねた」として佐藤氏に対して「猛省し説明責任を果たすことを求める決議」を全会一致で採