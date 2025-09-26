声優の種〓敦美が26日、都内で行われた、「葬送のフリーレン」アニメ放送2周年記念上映イベントに登場した。国内外で人気を誇るアニメ作品。「初回放送から2年経ったよ、おめでとう！とできる作品はそうそうない。ありがたい」と感慨深そうに喜んだ。同イベントでは、共演の声優、市ノ瀬加那と小林千晃がシンガポールでのアニメイベントに出演すると発表された。まさかの「主演抜き」について触れられると「私はばばあなので…誰が