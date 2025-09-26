°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼7¼þÇ¯¤ËÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ç9¸ø±é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ï4·î4Æü¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î²ò»¶µ­Ç°Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤­¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¹¤ë¡£ºÇ¿·¤Î¥½¥í¶Ê¤ä¿Íµ¤¤Î¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò²Î¾§¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÁDance on! Love on!¡Á¡£¥½¥í¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ª¤½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â¡ª³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ