SNSで日頃から娘との生活をアップして楽しんでいる主人公・ユミ。しかしある日を境に、他のSNSで自身になりすまし被害に遭ってしまいます。結局どうして義姉はなりすましをしていたのか、その真意に迫ります。『義姉になりすましされた話』最終話をごらんください。 主人公・ユミになりすましていたアカウントをついに消した義姉・カオリ。そんな彼女からやってきたメッセージには、とんでもないことが書かれていました。