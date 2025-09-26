愛する夫と娘と、義実家での完全同居。それは、幸せな家族の始まりのはずだった。しかし、優しい笑顔の裏で向けられる義母の鋭い言葉、そして無関心な夫の態度に、主人公・ありさは少しずつ心を蝕まれていく。『モラハラ義実家から逃げ出した話』をごらんください。 夫と娘と義実家で完全同居するありさ。義両親の無意識の嫌味と、何もしてくれない夫に心を病み、ついに限界を迎えてしまい―――。 実家で感じ