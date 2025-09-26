ランジェリーブランド「Salute（サルート）」が2025年秋冬コレクションを発表。テーマは“Works of art（ワークス オブ アート）”。時代を超えて輝く名画にインスピレーションを得て、身にまとう人の感情を揺さぶるランジェリーを展開します。第1弾はアルフォンス・ミュシャの作品をイメージした〈23グループ〉。9月4日（木）より全国店舗とワコールウェブストアで