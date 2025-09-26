¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-µð¿Í(26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)DeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¤¬6²ó¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö4-4¡×¤ÈÆ±ÅÀ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¡£6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÅìÅê¼ê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿ÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤Ø2µå¤òÅê¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ØÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅìÅê¼ê¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¼£ÎÅ¤Ë°ú¤­¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÅê¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç87µå¤òÅê¤²¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤«¤éÍá¤Ó¤¿2¥é