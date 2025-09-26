女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、本編最終回（第130回）を迎え、完結した。同日、ドラマの舞台となった高知・高知県立県民文化ホール（高知市）で「『あんぱん』最終回を見る会」が開催され、登美子役を好演した女優の松嶋菜々子（51）、脚本の中園ミホ氏、チーフ演出の柳川強監督が登壇した。応募数は約4400