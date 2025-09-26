½¢Ï«»Ù±ç¤ÎÊó½·2500Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ï¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ËµëÉÕ¶â¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¼¯»ùÅç»Ô»ç¸¶5ÃúÌÜ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡¦Å·Í´²ñ¤Ç¤¹¡£ »Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å·Í´²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö½¢Ï«»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¦¼·Ê¡¿À¡×¤Ç2020Ç¯4·î¤«¤é¤ª¤è¤½5Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¾ã³²¼Ô¤Ø¤Î½¢Ï«»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢8¿ÍÊ¬¤ª¤è¤½3000²ó¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¡¢¹ñ¤Ê