自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農相の陣営が、小泉氏を称賛するコメントを動画配信サイトに投稿するよう要請したことについて、与野党から批判が上がっている。国民民主党・足立康史参院議員が「最悪です」などとX上でコメントしたほか、立憲民主党・小沢一郎衆院議員らも非難した。「自由民主を名乗る資格無し」という批判も9月24日付の週刊文春電子版によれば、小泉氏を支援する牧島かれん衆院議員の事務所が陣営関係者に対