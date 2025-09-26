Mrs. GREEN APPLE大森元貴3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月22日（月）の放送では、「グリーンアップル大使」就任記念として、りんごと関わりが深い青森県・長野県の生徒（リスナー）のメッセージを紹介しました。9月22日（月）放送より――Mrs. GREEN APPLE