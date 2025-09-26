¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦²£ÉÍ¡Ëµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤¬£±²ó£±£°µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££´¡½£´¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¤Þ¤º¤ÏÀèÆ¬¡¦»³ËÜ¤ò£±£´£¸¥­¥íÄ¾µå¤Ç»°¥´¥í¡££¶ÈÖ¡¦º´Ìî¤ò£±£´£¶¥­¥í¤ÇÆóÈô¡££·ÈÖ¡¦ÀÐ¾å¤ÏÊÑ²½µå¤ÇÆó¥´¥í¡££³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤¬Î¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤Æº£»î¹ç½é¤Î£³¼ÔËÞÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£