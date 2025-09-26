◆大相撲▽秋場所１３日目（２６日、東京・両国国技館）秋場所を最後に日本相撲協会定年の６５歳を迎える大嶽親方（元十両・大竜）が秋場所１３日目の２６日、東京・両国国技館で記者会見した。「一親方として、大嶽として仕事をしているから、まだ実感がない。おそらく千秋楽あたりには考えが出てくるのでは」と心境を語った。２０１３年に死去した師匠の元横綱・大鵬が興した大鵬部屋の流れをくむ大嶽部屋を１０年７月に継