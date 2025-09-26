大雨で274台の車が浸水した三重県四日市市の地下駐車場で、止水板が故障したまま、約4年間放置されていたことがわかりました。 【写真を見る】水に流されたか盗まれたか… ｢トランクにあったはずのものがない｣ 大雨で浸水被害の三重・四日市の地下駐車場 （中部地方整備局 三重河川国道事務所 伊藤秀則副所長）「運営事業者からの報告を受け代替措置を含め対応を行わなかったことについて、利用者の方々におわび申し上げた次第」