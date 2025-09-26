小泉農相は２６日の閣議後記者会見で、農林水産省が高級ブドウ「シャインマスカット」のニュージーランドでの生産許可を検討していることについて、「産地の理解がないまま進めることは全くない」と述べ、慎重に判断する姿勢を示した。主産地である山梨県の長崎幸太郎知事らが２５日、小泉氏に対し、見直しを求めていた。シャインマスカットは農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）が開発した品種で、種苗法に基づき、