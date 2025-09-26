◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島（26日、神宮球場）今季9勝をあげている広島・床田寛樹投手がヤクルト戦に先発登板。3年連続の二桁勝利を目指しましたが、3回途中7失点で降板し10勝目はまたもお預けとなりました。初回、先頭にヒットで出塁を許すと、2アウト1、2塁からオスナ選手にタイムリーヒットを放たれ先制点を献上。2回も2アウト2、3塁のピンチを作りますが、なんとか無失点に抑えます。しかし3回、先頭から2者連続四球