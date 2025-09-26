【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが9月28日にリリースするデジタルシングル「GOOD DAY」の“Concept Art #1”と名付けられた画像が公開された。 ■画像にはとあるシーンがスケッチ とあるシーンがスケッチされているようだが、詳細はわからない謎めいたアートとなっている。“#1”と銘打たれているということは、今後“#2”以降が公開される可能性が高そうだ。 「GOOD DAY」