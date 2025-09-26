度重なる失言が問題となった上越市の中川幹太市長。「反省や行動の刷新が全くない」などとして9月26日、任期中2度目の不信任決議案が提出されましたが否決されました。上越市議会の9月定例会最終日。中川幹太市長に対して一部の市議から不信任決議案が提出されました。〈上野公悦市議〉「市長の様々な言動、市民に対する裏切り、ひいては最後は他市の市長、市民を辱める。市長としての資質には決定的に欠けることを示している」中