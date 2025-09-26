9·î24Æü¡¢Æ±·î3Æü¤Ë¼«Âð¤ÇÂçËãÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ó¤À¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢22Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤¬ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£ÊÝ¼á¶â¤Ï200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¶¿åÈï¹ð¤Ï¡¢¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ù»ëÄ£ÅìµþÏÑ´ß·Ù»¡½ð¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¤¢¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡Ø¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢¿¼¡¹¤È¤ª¼­µ·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡Øº£²ó¡¢»ä¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý