¢¨10·î6Æü¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ìÍ½Äê¤Î¥àー¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥­¥ã¥ê¥¢ [Åì¾Ú£Ç]¡¢7Æü¡¢Ì¾¾Ú¥Í¥¯¥¹¥È»Ô¾ì¤Ë¾å¾ìÍ½Äê¤Î¥¦¥ê¥É¥­ [Ì¾¾Ú£Î]¤Ï26Æü¡¢¸ø³«²Á³Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡ü¥àー¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥­¥ã¥ê¥¢ ¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì ¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§10·î6Æü »ö¶ÈÆâÍÆ¡§Í­ÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È ¹Ô²¾¾ò·ï¡§2080±ß ²¾¾ò·ï¡§1990±ß～2080±ß ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§1990±ß