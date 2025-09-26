地下アイドルとして活動した後、TikTokで動画投稿を始めたRaia。流行りのダンスやコスプレを経て、もともと好きだったASMRに本格的に挑戦し、“癒しの音”で多くのファンを魅了。現在ではSNS総フォロワー数は50万人を超えている。そんなRaiaの活動の根底にあるのは「誰かを癒したい、楽しませたい」という思い。ネタ動画には必ずオチを入れ、恐怖症の方への配慮も忘れない。日常の音を拾い集めて作品にしたり、水色と白を基調とし