近年は賃貸契約書や保険の約款などがPDFファイルで管理されることが増えています。しかし、プログラマーのマシュー・ギャレット氏は賃貸住宅の退去時に不動産会社から「改ざんされた契約書のPDFファイル」を提示されたとのこと。このPDFファイルの改ざんを証明した方法について、ギャレット氏が自身のブログで解説しています。mjg59 | Investigating a forged PDFhttps://mjg59.dreamwidth.org/73317.htmlギャレット氏が住んでいる