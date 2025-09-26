モーニング娘。元メンバーで歌手の後藤真希が、26日にインスタグラムを更新。ライブのオフショットで美脚とくびれを見せると、ファンから絶賛が相次いだ。【別カット】後藤真希の美しいおみ足があらわ（ほか6枚）23日の誕生日に「後藤真希 LIVE 2025〜The☆Collection〜」が開催された後藤は「大阪LIVE、遊びに来て頂いた皆様ありがとうございましたこの日は私の誕生日でもあって貴重な1日になりましたょ、ょ、ょ、40歳！