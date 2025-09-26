King & Prince¤¬10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëBlu-ray & DVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡Ù¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¡ÖKing & Prince¤Î´Ö°ã¤¤Ãµ¤·in DOME¡×Teaser¤¬¤­¤ç¤¦26Æü¸á¸å8»þ¡¢YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¡£ÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ä¡ª´Ö°ã¤¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¹â¶¶³¤¿Í¡õ±ÊÀ¥Î÷¡ÖKing & Prince¤Î´Ö°ã¤¤Ãµ¤·in DOME¡×¤Ï¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿´Ö°ã¤¤Ãµ