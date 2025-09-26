新たなボーイズグループ結成を目指すプロジェクト「TAG SEARCH」を進めている、西山智樹と前田大輔の2人がパーソナリティーを担当するニッポン放送の新番組『オープンアップグループ presents TAGラジ！』（毎週土曜後9：00）が10月4日からスタートする。2人にとって、初のラジオレギュラー番組となる。【画像】初のレギュラーパーソナリティを担当する西山智樹＆前田大輔「timeleszproject -AUDITION-」（通称タイプロ）に