「女子格闘家でゴルフ」。レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが集合ショットをアップした。２６日までにインスタグラムで「初メンバーめちゃくちゃ楽しかったなー」とつづり、パリ五輪の柔道女子４８キロ級金メダリストの角田夏実、レスリングでリオ五輪女子４８キロ級金メダリストの登坂絵莉さんらとのゴルフを報告。「絵莉は久しぶりのラウンドでベスト更新おめでとうなっちゃんは始めてからまだ半年も経ってないの