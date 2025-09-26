¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦µð¿Í¤¬£µ²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë»°ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬º¸Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£Ä£å£Î£Á¤ÎÀèÈ¯¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¤ò¤È¤é¤¨¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë£±£µ¹æ£²¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤­¹þ¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£Å¬»þÂÇ¤ÎÀô¸ý¤Ï¡Ö¥­¥ã¥Ó¡¼¡Ê¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡Ë¤¬»°ÎÝ¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤±¤Þ