¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿ÀÀèÈ¯¡¦Â¼¾å¤Ï5²ó¤òÅê¤²5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£½é²ó¤«¤é²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¤¿±¦ÏÓ¡£5²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬È¯À¸¤¹¤ë5²ó82µå¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç132¤Î»°¿¶¤ÏÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¤È1º¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4¸Ä¿­¤Ð¤·¤Æº¹¤ò¹­¤²¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢º£µ¨13¾¡ÌÜ¡£ºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£