「ヤクルト−広島」（２６日、神宮球場）ヤクルト・山田哲人内野手が勝負強さを発揮し貴重な追加点をたたき出した。三回に２−０としなおも無死満塁の好機。広島先発・床田からしぶとく左線に運ぶ適時二塁打を放って２点を追加した。二塁ベース付近で“山ポーズ”を見せ、ベンチスタートの村上も同じく“山ポーズ”で祝福した。この回は打者一巡の猛攻で一挙６点を奪った。山田は二回に中前打を放って自身出場６試合連続安