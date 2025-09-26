私たちの暮らしに「水道」は欠かせませんが、いま全国で水道管の老朽化が深刻な問題となっています。 【写真を見る】名古屋市の水道料金“10月から値上げ”の背景に「施設の老朽化」や「人口減少による収入減」 “速やかな対策”が必要な下水管 全国で最長は愛知県の14キロ 26日朝、愛知県大府市の住宅街で道路が水浸しに。愛知県によりますと、原因は水道管の破損によるものだということです。また、ことし1月には埼玉県八潮市