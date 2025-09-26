¤Ü¤ë½Î¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¿È¾Ò²ð¡ª2025¡Ù¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¡ª¤­¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Î¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÈþÍÆ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª¡Ú´ØÏ¢¡Û¤Ü¤ë½Î¡¦ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡Ö¤¢¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¿§¡×¥×¥í¤Î¥á¥¤¥¯¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ªºÇ¶á¤Î¹ØÆþ¥ê¥Ã¥×¢£¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Æ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ªCEZANNE/¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ú¥ó¥·¥ë 02¥¯¡¼¥ë¥È¡¼¥ó ÀÇ¹þ660±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë ¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë¥»¥µ&#12441