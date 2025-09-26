センターバックの補強を検討しているクラブにとってバイエルン・ミュンヘンのダヨ・ウパメカノは注目の存在だろう。屈強なフィジカル能力を武器にして対人守備で無類の強さを誇る同選手にはバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督も全幅の信頼を寄せているが、バイエルンとの契約は来年6月末まで。このまま契約延長が行われなければ、来年夏に移籍金の発生しないフリー移籍での獲得が可能となっている。このため守備陣の若返りを進