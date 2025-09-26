今季ワーストの8失点を喫した今永。復調が待たれる(C)Getty Imagesカブスの今永昇太が現地時間9月25日、本拠地でのメッツ戦に先発し、6回途中までで8失点と炎上。チームは5-8で敗れ、今永は8敗目を喫し、勝ち星を二桁に乗せることが出来なかった。【動画】「名言」も飛び出した今永昇太のシャンパンファイト中のインタビュー映像この試合がレギュラーシーズン最後の先発となる今永は、初回から四球や長短打、犠牲フライで2点を