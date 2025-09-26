Ê¸²½Ä£¤Ï¡Ö¹ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖSNS¤ÎÉáµÚ¤¬¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬¤ª¤è¤½9³ä¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤ÆSNS¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤Î¿Í¤¬¡ÖSNS¤ÎÉáµÚ¤¬¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ¬¸ì¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤¬80.1¡ó¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤ä¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬76.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸À