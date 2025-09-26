¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ÃæÆüÀï¤Î5²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨99ÂÇÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¼«¿È½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤Ë²¦¼ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤È1ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó40ËÜÎÝÂÇ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖW¥ê¡¼¥Á¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤Ï¡¢½é²ó2»àÆóÎÝ¤Çº¸Á°¤ØÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡£3²óÌµ»à¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ïº¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£