◆大相撲秋場所１３日目（２６日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が関脇・若隆景（荒汐）を寄り切り、同じく１敗の横綱・豊昇龍（立浪）が敗れたため単独首位に立った。１４日目に大の里が琴桜に勝ち、豊昇龍が若隆景に敗れると、２場所ぶり５度目の優勝が決まる。大の里は若隆景にもろ手を突くと得意の右を差しこんだ。左上手を許し、投げにも構わず前に出て寄り切った。直前に土俵下で１敗で並んでいた豊昇龍