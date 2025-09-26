前走のブリーダーズゴールドカップで２着と初の敗戦を喫したダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は選定されれば、ＪＢＣレディスクラシック（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）を目標に、調整されることがわかった。シルク・ホースクラブが９月２６日、発表した。２０２４年８月に中京競馬場でデビューＶを飾ると、坂井瑠星騎手とのコンビで５連勝。２着に敗れた前走後は滋賀県・ノ