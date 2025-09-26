◇大相撲秋場所13日目（2025年9月26日東京・両国国技館）西小結・安青錦（21＝安治川部屋）が東前頭7枚目・隆の勝（30＝常磐山部屋）を渡し込んで3敗を守り、新入幕からの2ケタ勝利を4場所連続に伸ばした。阿武咲、大の里と並んだ3場所連続を更新し、15日制が定着した1949年夏場所以降最長とした。阿武咲は4場所目を8勝、大の里は9勝止まりだった。「そうですか。うれしいです」安青錦は記録更新について率直に喜んだ。