ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」の主演を務めた女優・今田美桜が最終回に際してＳＮＳを更新した。今田は最終回が放送された２６日、自身のインスタグラムに「最後までありがとうございました」と書き始め、夫役で共演した北村匠海との２ショットなどを公開。おなじみの台詞である「ほいたらね。」で投稿を締めくくった。この投稿には「美桜ちゃん本当にお疲れ様でした」「毎日録画して楽しませてもらいました！」「のぶち