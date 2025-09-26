７月の参院選比例選で、自民党候補への投票の見返りに報酬を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社「デルパラ」（東京）の社長らが逮捕された事件で、警視庁などは２６日、同社と系列のパチンコ店計２９店舗の店長や従業員計２３０人を公職選挙法違反（買収の約束、承諾）容疑で東京地検などに書類送検し、捜査を終結したと発表した。一連の事件の摘発人数は計２３６人に上り、警視庁によると、平成以降の国政選挙で最多だ